Дома сыпались, машины качало: видео сильнейшего за последние 25 лет землетрясения на Тайване

Тайвань всколыхнуло землетрясение 3 апреля. По разным сообщениям, его магнитуда была 7,2 – 7,7. Известно, что это самое мощное землетрясение на острове за последние 25 лет.

К сожалению, в результате землетрясения на Тайване погибли по меньшей мере семь человек и еще сотни получили ранения. Также объявляли о вероятности цунами на юге Японии и Филиппинах. В сеть выложили ряд видео, от которых стынет кровь.

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Тайвань трясло немилосердно

По имеющейся информации, четыре человека погибли в горном, малонаселенном восточном уезде Хуалянь. Общее количество жертв – 7 человек. Также 711 человек получили ранения в результате подземных толчков.

По данным пожарной службы, 77 человек остаются заблокированными. Некоторые из них – под завалами зданий в Хуаляне.

Дом рухнул в результате землетрясения: смотрите видео

Тайваньские телеканалы показали кадры зданий, которые стоят под уклоном после землетрясения. Подземные толчки произошли утром, когда люди как раз ехали на работу и шли в учебные заведения. Поэтому выложили также ряд роликов, на которых можно увидеть машины на мостах, людей в общественном транспорте, которых буквально качает.

Автомобили и мопеды качает на мосту: смотрите видео

Люди смотрят на поваленный землетрясением дом: смотрите видео

Землетрясение началось во время ведения новостей: смотрите видео

Согласно данным Центральной метеорологической службы Тайваня, очаг землетрясения был

Оно было очень сильным. Казалось, что дом вот-вот рухнет,

– сказал 60-летний работник тайбейской больницы Чанг Ю-лин.

В президентском офисе сообщили, что избранный президент Лай Чинг-тэ, который в следующем месяце вступит в должность, посетит Хуалян позже в среду.

На еще одном ролике также можно было увидеть, как спасатели с лестницей помогают людям выбраться из окон. В других местах массивные оползни, вызванные землетрясением, пришлись на склоны холмов.

Сильные подземные толчки также чувствовали в метрополитене Тайбэя. Он ненадолго закрыл свои двери для эвакуации пассажиров, хотя позже движение на большинстве линий восстановили.

Подземные толчки чувствовали в подземке: смотрите видео

Вода лилась из бассейнов на высокоэтажке: смотрите видео

По данным Японского метеорологического агентства, которое оценило магнитуду землетрясения в 7,7, несколько незначительных волн цунами достигли некоторых районов южной префектуры Окинава.

Тем временем Сейсмологическое агентство Филиппин выпустило предупреждение для жителей прибрежных районов нескольких провинций. Их призвали эвакуироваться на более высокие места.

Тайвань также объявлял предупреждение о цунами. Правда, не было информации ни о каких повреждениях. Тихоокеанский центр предупреждений о цунами на Гавайях впоследствии отметил, что риск повреждения от волн цунами прошел.