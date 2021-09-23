Землетрясение на Тернопольщине: в ГСЧС рассказали о последствиях

23 сентября 2021 , 11:54
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Источник:

ГСЧС Украины

В Тернопольской области 23 сентября произошло землетрясение. В ГСЧС говорят, что сила толчков достигала до 4,4 балла по шкале Рихтера. О разрушениях не сообщают, а вот людей явление напугало.

Спасатели заверили, что землетрясение было незначительным. Никаких негативных последствий не зафиксировали.

Ранее На Тернопольщине произошло землетрясение с эпицентром возле Черткова

Больше всего толчки почувствовали в Чертковском районе

Больше всего толчки ощутили в Чертковском районе. Также немного колыхалась земля и в Тернополе, и в Тернопольском районе.

Люди проснулись от толчков

Люди в соцсетях активно делятся впечатлениями от необычного явления. На фейсбук-страницах ни о каких разрушениях не рассказывают, однако подземные толчки местные жители все-таки почувствовали.

Многие пишут, что проснулись именно от тряски: у местных жителей звенели стекла, а также они почувствовали гул. Интернет-пользователи говорят, что было впечатление, будто поблизости проехал огромный грузовик. Кое-кто даже писал версию о взрыве бомбы.


Люди делятся впечатлениями о землетрясении / Фото из фейсбука
Толчки ощутили во многих населенных пунктах / Фото из фейсбука

В Чертковском горсовете опубликовали советы для местных жителей, как правильно действовать во время землетрясения.

Правила поведения во время землетрясения

  • Сохраняйте спокойствие, избегайте паники.
  • Главная опасность, которая вам угрожает, – это предметы и падающие обломки.
  • Быстро покиньте дом и отойдите от него на открытое место, если вы находитесь на первом-втором этаже.
  • Немедленно покиньте угловые комнаты, если вы находитесь выше второго этажа.
  • Немедленно перейдите в более безопасное место, если вы находитесь в помещении. Станьте в проеме внутренней двери или в углу комнаты, подальше от окон и тяжелых предметов.
  • Не бросайтесь к лестнице или к лифту, если вы находитесь в высотном здании выше пятого этажа.
  • Выбегайте из дома быстро, но осторожно.
  • Остерегайтесь обломков, электрических проводов и других источников опасности.
  • Отдалитесь от высоких сооружений, путепроводов, мостов и линий электропередач.
  • Остановитесь, если вы едете на автомобиле, откройте дверь и оставайтесь в автомобиле до прекращения толчков.
  • Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, сообщите о них спасателям и, по возможности, окажите помощь.

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Что известно о землетрясении на Тернопольщине?

Самыми мощными были толчки на юге области. Также подземную дрожь почувствовали в Хмельницкой и Винницкой областях. Предыдущий раз землетрясение на территории Украины произошло в Донецкой области – 19 сентября. Его магнитуда была 3,3.
Автор: Ірина Пундор