Система Google не предупредила миллионы людей о землетрясении в Турции в 2023 году

В 2023 году Турцию всколыхнуло смертоносное землетрясение 6 февраля. В этот день система раннего оповещения о землетрясениях компании Google не смогла точно предупредить людей об опасности.

Смертельное землетрясение унесло 55 тысяч жизней. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что в Google говорят о происшествии?

В технологическом гиганте Google признали, что система раннего оповещения о землетрясениях не смогла точно предупредить людей во время смертельного землетрясения в Турции в 2023 году.

10 миллионов людей в радиусе 158 километров от эпицентра могли бы получить высокий уровень оповещения от Google с предупреждением до 35 секунд, чтобы найти укрытие. Впрочем, было отправлено только 469 уведомлений "Принять меры" для первого землетрясения магнитудой 7,8.

Система раннего предупреждения от Google работала в день землетрясения, но недооценила силу толчков.

Мы постоянно совершенствуем систему на основе опыта с каждого землетрясения,

– говорит представитель компании.

В день землетрясения полмиллиона людей получили менее серьезное оповещение – для "легкого сотрясения", которое не привлекает внимание пользователя так, как основное сообщение.

Обратите внимание! Система, что называется Android Earthquake Alerts (AEA), управляется непосредственно Google, а не правительствами стран. Она работает на устройствах Android, которые составляют более 70% мобильных телефонов в Турции. Система доступна почти в 100 странах и описывается Google как "глобальная страховочная сетка", которая часто работает в странах, где нет других систем предупреждения.

В результате смертельного землетрясения погибли более 55 тысяч человек. Еще более 100 000 человек были ранены. Многие спали в обвалившихся многоэтажках,.