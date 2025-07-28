Смертельний землетрус забрав 55 тисяч життів. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Що в Google кажуть про подію?

У технологічному гіганті Google визнали, що система раннього оповіщення про землетруси не змогла точно попередити людей під час смертельного землетрусу в Туреччині у 2023 році.

10 мільйонів людей у радіусі 158 кілометрів від епіцентру могли б отримати найвищий рівень сповіщення від Google з попередженням до 35 секунд, щоб знайти укриття. Втім, було надіслано лише 469 сповіщень "Вжити заходів" для першого землетрусу магнітудою 7,8.

Система раннього попередження від Google працювала в день землетрусу, але недооцінила силу поштовхів.

Ми постійно вдосконалюємо систему на основі досвіду з кожного землетрусу,

– каже представник компанії.

У день землетрусу пів мільйона людей отримали менш серйозне сповіщення – для "легкого струсу", яке не привертає увагу користувача так, як основне повідомлення.

Зверніть увагу! Система, що має назву Android Earthquake Alerts (AEA), керується безпосередньо Google, а не урядами країн. Вона працює на пристроях Android, які становлять понад 70% мобільних телефонів у Туреччині. Система доступна майже в 100 країнах та описується Google як "глобальна страхувальна сітка", яка часто працює в країнах, де немає інших систем попередження.

Унаслідок смертельного землетрусу загинули понад 55 тисяч людей. Ще понад 100 000 людей було поранено. Багато хто спав у багатоповерхівках, що обвалилися.