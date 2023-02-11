30 на 200 метров: в Турции в результате землетрясений образовалась гигантская трещина

Землетрясения в Турции наделали очень много бед. Сейчас известно о более 20 тысяч погибших. Кроме того, из-за катаклизма на территории государства образовалась гигантская трещина.

Соответствующее жуткое видео показали турецкие СМИ. Об ужасных последствиях землетрясения пишет 24 Канал.

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Гигантский разлом показали в деревне Тепехан Хатай. В TRT Haber отметили, что оливковое поле буквально раскололось и образовались большие впадины.

По данным турецких СМИ, образовавшееся в результате землетрясения ущелье глубиной около 30 метров и шириной около 200.

Огромная трещина в Турции: смотрите видео

Последние данные о жертвах в результате землетрясений в Турции и Сирии

По состоянию на утро 11 февраля количество жертв из-за землетрясений в Турции и Сирии уже превысило 23 тысячи.

Официальные данные свидетельствуют о том, что погибли по меньшей мере 23 700 человек. Из них – 3500 в Сирии и 20 200 в Турции. Впрочем, спасательно-поисковые работы продолжаются, так что, к сожалению, количество смертей еще может увеличиться.