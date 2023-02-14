Первая спасенная жизнь в Турции: украинские спасатели вызволили из-под завалов женщину
Источник:ГСЧС Украины
Украинские спасатели, разбирающие завалы на месте землетрясения в Турции, спасли женщину. Она провела 9 дней под завалами.
Как рассказал глава ГСЧС Сергей Крук, это первая спасенная жизнь в Турции нашей командой.
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Как сообщил Крук, женщину нашли в секторе R в городе Антакья, где группа Сводного отряда ГСЧС выполняла
поисково-спасательную миссию на одном из самых трудных направлений.
На 9-й день после страшного землетрясения в Турции наши спасатели помогли найти и вызволили из-под завалов выжившую после разрушения жилого дома женщину.
– говорится на странице ГСЧС.
Эту тему не обошел вниманием и Владимир Зеленский в своем обращении. Он отметил, что спасенную женщину передали медикам.
"Ее достали из-под завалов наши ГСЧС, передали медикам. Это очень важно – не терять надежды ни при каких обстоятельствах и продолжать бороться за жизнь. Спасибо всей нашей команде спасателей!", – отреагировал на эту новость Зеленский.
Украинские спасатели вызволили из-под завалов женщину / Фото ГСЧС
Землетрясение в Турции: главное
- 6 февраля на Юге Турции произошло смертоносное землетрясение магнитудой 7,7, после чего произошел еще ряд меньших, но сильных толчков. Это самое мощное землетрясение в Турции с 1939 года.
- Хорошо потрясло и соседнюю Сирию. По состоянию на вечер 14 февраля жертвами землетрясения в двух странах стали более 41 тысячи человек.
- Спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что за время поисково-спасательной операции в регионах Турции, пострадавших в результате мощных землетрясений, удалось разыскать 136 украинцев. Однако, к сожалению, пять наших сограждан погибли.
- Известно, что в больницах находятся 13 208 раненых в результате землетрясений. Поисково-спасательные работы в зоне землетрясения будут продолжены до тех пор, пока под завалами будут оставаться люди, пообещал президент Турции Реджеп Эрдоган. Тем временем под завалами до сих пор находят живых людей.