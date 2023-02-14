Жуткое землетрясение в Турции унесло жизни семьи из Запорожья: погибли двое детей
Источник:Суспільне
Мощные землетрясения всколыхнули Турцию и Сирию 6 февраля. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции. Во время одной из них под завалами обнаружили семью из Запорожья.
К сожалению, под грудой бетона погибла 46-летняя жительница Запорожья Юлия Петрова, а также двое ее деток – 10-летний сынишка Захар и 5-летний Матвейчик. Жуткое известие сообщил отец самой Юлии – Сергей Петров.
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С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь,
– заметил он.
По словам Сергея, его дочь и ее сынишки несколько месяцев назад отправились к родственникам. Они проживают в городе Антакья, расположенном в провинции Хатай.
В этом жилом комплексе семья снимала квартиру / Фото из архивов Петрова
Отец погибшей добавил, что ее муж – военнослужащий. Он как раз лечился от ранения в Запорожье. После планировал отправиться в Турцию, чтобы помочь найти свою жену и ребятишек.
Отметим, что по состоянию на 12:07 14 февраля, в результате землетрясений погибли по меньшей мере 37 357 человек, передает Sky News. В Турции количество жертв насчитывает 31 643 человека, а в Сирии – 5 714. К сожалению, эти цифры с каждым днем только растут.
Поиск людей продолжается
- Спасательно-розыскные работы продолжаются. И во время них удается творить настоящее чудо. Ведь иногда истории спасенных удивляют, а сам факт того, что люди смогли выжить в таких условиях, едва укладывается в голове.
- К примеру, через 175 часов после трагедии из-под завалов разрушенного дома достали мать, а также ее двоих детей. Произошло это в Хатае. К счастью, все выжили.
- Известно, что 147 часов под завалами пробыла 10-летняя девочка, которую также чудом удалось спасти. Ее также достали из-под завалов в Хатае. Девочку зовут Куди, и видео с ее спасением не оставляет никого равнодушным.
- Также спасти удалось двух сестер Мерве и Ирем. Они попали в бетонную ловушку, в которую превратился 5-этажный дом в Антакье на юге страны. Достать их удалось через два дня.