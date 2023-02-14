Жуткое землетрясение в Турции унесло жизни семьи из Запорожья: погибли двое детей

Мощные землетрясения всколыхнули Турцию и Сирию 6 февраля. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные операции. Во время одной из них под завалами обнаружили семью из Запорожья.

К сожалению, под грудой бетона погибла 46-летняя жительница Запорожья Юлия Петрова, а также двое ее деток – 10-летний сынишка Захар и 5-летний Матвейчик. Жуткое известие сообщил отец самой Юлии – Сергей Петров.

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С 6 февраля, когда произошло землетрясение, они перестали выходить на связь,

– заметил он.

По словам Сергея, его дочь и ее сынишки несколько месяцев назад отправились к родственникам. Они проживают в городе Антакья, расположенном в провинции Хатай.

В этом жилом комплексе семья снимала квартиру / Фото из архивов Петрова

Отец погибшей добавил, что ее муж – военнослужащий. Он как раз лечился от ранения в Запорожье. После планировал отправиться в Турцию, чтобы помочь найти свою жену и ребятишек.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

Отметим, что по состоянию на 12:07 14 февраля, в результате землетрясений погибли по меньшей мере 37 357 человек, передает Sky News. В Турции количество жертв насчитывает 31 643 человека, а в Сирии – 5 714. К сожалению, эти цифры с каждым днем только растут.

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