Пробыл под завалами 22 часа: в Турции спасли 3-летнего мальчика

6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение. Из-под завалов достали чудом выжившего 3-летнего мальчика.

3-летний Миран находился под завалами дома более 20 часов. Спасателям удалось достать мальчика.

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В Турции спасли маленького мальчика

Как стало известно, 3-летний Миран находился под разрушенным зданием в Малатье 22 часа. Пожарные Сиваса спасли его и еще одного мужчину – 26-летнего Абдуллу.

После этого спасенных мальчика и мужчину госпитализировали в местную больницу. Поисково-спасательные работы по всему городу Малатья продолжаются непрерывно.



Мальчика достали из-под завалов / Скриншот



Также спасли мужчину / CNN TÜRK

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