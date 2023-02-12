В Турции после землетрясения начали массово задерживать строителей: в чем их обвиняют

После мощных землетрясений в Турции стали задерживать людей. В частности, среди них есть строители и подрядчики.

Пока известно о 12 задержанных. Однако их может быть еще больше.

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Почему в Турции начали задерживать строителей и подрядчиков

По состоянию на 12 февраля после мощных землетрясений в Турции уже задержали 12 человек. Среди них – строители и подрядчики.

Как оказалось, задерживают тех людей, которые имеют отношение к строительству домов, которые сразу обрушились после землетрясения в юго-восточных провинциях Газиантеп и Шанлиурфа.

Полиция уже начала ряд расследований по поводу обрушений зданий. Прокурорам приказали в 10 провинциях создать специальные отделения по расследованию преступлений, связанных с землетрясением.

Так, прокуратура в Диярбакыре уже выдала ордера на арест 29 человек. Также задержан ответственный за строительство многоэтажного элитного дома в провинции Хатай – его поймали в аэропорту Стамбула.



Задержан ответственный за строительство дома в провинции Хатай / Скриншот с видео

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