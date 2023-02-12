В Турции после землетрясения начали массово задерживать строителей: в чем их обвиняют
Источник:DHA
После мощных землетрясений в Турции стали задерживать людей. В частности, среди них есть строители и подрядчики.
Пока известно о 12 задержанных. Однако их может быть еще больше.
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Почему в Турции начали задерживать строителей и подрядчиков
По состоянию на 12 февраля после мощных землетрясений в Турции уже задержали 12 человек. Среди них – строители и подрядчики.
Как оказалось, задерживают тех людей, которые имеют отношение к строительству домов, которые сразу обрушились после землетрясения в юго-восточных провинциях Газиантеп и Шанлиурфа.
Полиция уже начала ряд расследований по поводу обрушений зданий. Прокурорам приказали в 10 провинциях создать специальные отделения по расследованию преступлений, связанных с землетрясением.
Так, прокуратура в Диярбакыре уже выдала ордера на арест 29 человек. Также задержан ответственный за строительство многоэтажного элитного дома в провинции Хатай – его поймали в аэропорту Стамбула.
Задержан ответственный за строительство дома в провинции Хатай / Скриншот с видео
Землетрясение в Турции и Сирии: последние новости
- По состоянию на 12 февраля общее количество жертв от землетрясения в Сирии и Турции составляет более 29 тысяч человек. Поисковые работы до сих пор продолжаются, в частности в Сирии сообщают о более чем 4 500 жертвах.
В Турции пока известно о 24 617 погибших.
Президент Реджеп Эрдоган признал ошибки властей в реагировании на трагедию. По его словам, причиной проблем в реагировании была зимняя погода и тот факт, что в аэропорту Хатая повреждена взлетно-посадочная полоса – это осложнило прибытие необходимых служб.
Кроме того, из-за катаклизма на территории государства образовалась гигантская трещина. Соответствующее жуткое видео показали турецкие СМИ.