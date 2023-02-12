Наразі відомо про 12 затриманих. Однак їх може бути ще більше.

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Чому у Туреччині почали затримувати будівельників і підрядників

Станом на 12 лютого після потужних землетрусів у Туреччині вже затримали 12 осіб. Серед них – будівельники та підрядники.

Як виявилось, затримують тих людей, які причетні до будівництва будинків, які одразу обвалилися після землетрусу у південно-східних провінціях Газіантеп і Шанлиурфа.

Поліція вже розпочала низку розслідувань щодо обвалень будівель. Прокурорам наказали у 10 провінціях створити спеціальні відділення з розслідування злочинів, пов'язаних із землетрусом.

Так, прокуратура у Діярбакирі вже видала ордери на арешт 29 осіб. Також затримано відповідального за будівництво багатоповерхового елітного будинку у провінції Хатай – його піймали в аеропорту Стамбула.



Затримано відповідального за будівництво будинку у провінції Хатай / Скриншот з відео

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