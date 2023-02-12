Наразі відомо про 12 затриманих. Однак їх може бути ще більше.
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Чому у Туреччині почали затримувати будівельників і підрядників
Станом на 12 лютого після потужних землетрусів у Туреччині вже затримали 12 осіб. Серед них – будівельники та підрядники.
Як виявилось, затримують тих людей, які причетні до будівництва будинків, які одразу обвалилися після землетрусу у південно-східних провінціях Газіантеп і Шанлиурфа.
Поліція вже розпочала низку розслідувань щодо обвалень будівель. Прокурорам наказали у 10 провінціях створити спеціальні відділення з розслідування злочинів, пов'язаних із землетрусом.
Так, прокуратура у Діярбакирі вже видала ордери на арешт 29 осіб. Також затримано відповідального за будівництво багатоповерхового елітного будинку у провінції Хатай – його піймали в аеропорту Стамбула.
Затримано відповідального за будівництво будинку у провінції Хатай / Скриншот з відео
Землетрус у Туреччині та Сирії: останні новини
- Станом на 12 лютого загальна кількість жертв від землетрусу у Сирії та Туреччині сягає понад 29 тисяч осіб. Пошукові роботи досі тривають, зокрема у Сирії наразі повідомляють про більш ніж 4 500 жертв.
У Туреччині поки відомо про 24 617 загиблих.
Президент Реджеп Ердоган визнав помилки влади у реагуванні на трагедію. За його словами, причиною проблем у реагуванні була зимова погода та той факт, що в аеропорті Хатая пошкоджена злітно-посадкова смуга – це все ускладнило прибуття необхідних служб.
Окрім того, через катаклізм на території держави утворилася гігантська тріщина. Відповідне моторошне відео показали турецькі ЗМІ.