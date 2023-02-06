"Это апокалипсис", здания падали за секунду: фото и видео разрушительного землетрясения в Турции

На юго-востоке Турции 6 февраля зафиксировали мощные землетрясения. Здания обрушились буквально за секунду.

К сожалению, в результате стихии есть много жертв и пострадавших. Подробнее о разрушительном землетрясении – читайте в материале 24 Канала.

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Последствия мощного землетрясения в Турции

По состоянию на 7:20 утра общее число погибших в семи провинциях Турции в результате землетрясения возросло до 76 человек. Еще 440 – пострадали.



Землетрясение наделало много бед в Турции / фото из твитера



В Турции обрушились здания / фото из твитера



Как выглядят обрушенные здания / фото из твитера

Также толчки почувствовали жители других стран. Так, землетрясение "задело" Сирию, Ирак, Ливан, Иорданию и Израиль.

На одном из опубликованных видео можно увидеть, как буквально за секунду обрушилось здание в турецком Диярбакыре.

Падение здания в Диярбакыре: смотрите видео

В результате стихии пострадали 10 городов:

Газиантеп,

Кохроманмарос,

Домом,

Османет,

Одиамон,

Малатия,

Шанлиурфа,

Адана,

Диярбакыр,

Килис.

Это похоже на некий апокалиптический фильм,

– говорят очевидцы.

Последствия землетрясения в Турции: смотрите видео

Теперь 6 февраля в Турции объявлен уровень тревоги, предусматривающий международную помощь.

Сирия также пострадала от землетрясения

Мощные подземные толчки ощущались и в Сирии. Толчки привели к разрушению нескольких зданий в провинциальном центре Хама. К сожалению, среди местных жителей есть жертвы. На место прибыли кареты скорой помощи.

Уже известно о 8 погибших, извлеченных из-под обломков жилых зданий в сирийских Алеппо и Идлиби.