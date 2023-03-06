В Турции обрушилась многоэтажка, поврежденная в результате землетрясения: жуткие кадры
Источник:Yenicag Gazetesi
В городе Шанлыурфа, расположенном в Турции, в результате землетрясения обрушился многоэтажный дом. Под завалами могут находиться люди.
В настоящее время экстренные службы проводят спасательные работы. Местные СМИ уже показали последствия падения дома – кадры ужасают.
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В Турции обрушилась многоэтажка
Так, в результате мощных землетрясений и сильных повреждений в Шанлыурфе обрушился многоэтажный дом. В этот момент возле здания находились люди и много авто.
Падение многоэтажки в Турции: смотрите видео
Очевидцы сразу сообщили о ЧП спасателям, медикам и правоохранителям. Они оперативно прибыли на место происшествия.
Мэр столичного муниципалитета Шанлиурфа Зейнель Абидин Беязгюль отметил, что из-под завалов были слышны голоса людей. В настоящее время работы на месте происшествия продолжаются.
В Турции обрушился многоэтажный дом / фото Yenicag Gazetesi
Последствия падения дома / фото Sputnik News
Землетрясение в Турции: последние новости
- Геологи предупредили об еще одном мощном землетрясении в Турции. Оно может произойти на промышленном северо-западе страны – в Стамбуле.
- 6 февраля на Юге Турции произошли мощные землетрясения, сильнейшее из которых магнитудой 7,8. Это привело к серьезным разрушениям и множеству жертв.
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- В провинции Коньи 24 февраля было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3.
- Кроме этого, 27 февраля в турецкой провинции Малатья произошло новое землетрясение магнитудой 5,6. Известно, что один человек погиб, а 69 получили ранения.