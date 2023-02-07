Экономическое и политическое землетрясения в Турции еще впереди

Землетрясение в Турции принесло не только ужасные человеческие и инфраструктурные потери, но и глобально может отбросить экономику этой страны на годы назад и изменить политические расклады внутри нее уже в ближайшей перспективе. Почему? Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Удар для туристической и строительной сфер

Во-первых, в результате землетрясения разрушено 5600 построек. Для их восстановления нужны миллиардные инвестиции, которые сложно будет найти пользуясь ресурсами самой страны. Особенно, учитывая, что 2022 год Турция и так закончила с дефицитом бюджета в 7,4 миллиарда долларов.

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Во-вторых, землетрясение почти наверняка подорвет туристический бум в Турции, дававший и приток частного капитала, и позволявший бешеными темпами расти в цене рынка недвижимости. Только по итогам 2022 года доходы от туристической отрасли Турции выросли на 53,4% и составили более 46 миллиардов долларов, чего закономерно не видеть в ближайший период.

Дело не только в разрушении части туристической инфраструктуры, но и психологическом опасении туристов ехать в эту страну в будущем.

В-третьих, ужасающие разрушения зданий могут негативно повлиять на репутационную составляющую турецких строительных компаний в мире, доля представленности которых в последние годы существенно выросла на международном уровне.

Это ставит под сомнение перспективы получения ими миллиардных контрактов, а значит, и уплаты налогов и обеспечения работой тысяч работников. Не зря уже сейчас потери для турецкой экономики от землетрясения оцениваются в 100 миллиардов долларов.

Как землетрясение повлияет на рейтинг Эрдогана

В четвертых, как известно, в мае 2023 года в Турции ожидаются выборы президента. И хотя в стране хватает критиков и недовольных политикой президента Реджепа Эрдогана, накануне землетрясения большинство сходилось во мнении о том, что у нынешнего главы государства все же есть достаточно высокие шансы одержать на них победу. Однако сейчас ситуация кажется не столь оптимистичной.

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Против него точно будет играть взрывная волна экономических проблем страны после землетрясения, а также в какой-то степени политическая ответственность за его последствия.

Ведь одной из причин таких массовых разрушений зданий называют амнистию незаконной застройки, к которой Эрдоган прибег в 2018 году. Тогда он легализовал более 9 тысяч заявок, которые не всегда соответствовали ни нормам высотности, ни показателям качества строительства. Цену такого популизма, рядовые жители Турции могут просто не простить Эрдогану.