Удар для туристичної та будівельної сфер

По-перше, в результаті землетрусу зруйновано 5600 будівель. На їх відновлення потрібні мільярдні інвестиції, які складно буде знайти користуючись ресурсами самої країни. Особливо, зважаючи на те, що 2022 рік Туреччина й так закінчила з дефіцитом бюджету у 7,4 мільярда доларів.

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По-друге, землетрус майже напевно підірве туристичний бум в Туреччині, який давав і притік приватного капіталу, і дозволяв шаленими темпами рости в ціні ринку нерухомості. Лише за підсумками 2022 року доходи від туристичної галузі Туреччини виросли на 53,4% і склали понад 46 мільярдів доларів, чого закономірно не бачити в найближчий період.

Справа не лише в руйнації частини туристичної інфраструктури, але й психологічному побоюванні туристів їхати до цієї країни в майбутньому.

По-третє, жахливі руйнації будівель можуть негативно вплинути на репутаційну складову турецьких будівельних компаній у світі, частка представленості яких в останні роки суттєво зросла на міжнародному рівні.

Це ставить під сумнів перспективи отримання ними мільярдних контрактів, а відтак і сплати податків та забезпечення роботою тисяч працівників. Не дарма вже на зараз втрати для турецької економіки від землетрусу оцінюються до 100 мільярдів доларів.

Як землетрус вплине на рейтинг Ердогана

По-четверте, як відомо, у травні 2023 року у Туреччині очікуються вибори президента. І хоча в країні вистачає критиків і незадоволених політикою президента Реджепа Ердогана, напередодні землетрусу більшість сходилась на думці про те, що нинішній глава держави все ж має досить високі шанси здобути на них перемогу. Однак наразі ситуація видається не такою оптимістичною.

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Проти нього точно буде грати вибухова хвиля економічних проблем країни після землетрусу, а також певною мірою політична відповідальність за його наслідки.

Адже однією з причин таких масових руйнувань будівель називають амністію незаконної забудови, до якої Ердоган вдався 2018 року. Тоді він легалізував понад 9 тисяч заявок, що не завжди відповідали ні нормам висотності, ні показникам якості будівництва. Ціну такого популізму, пересічні жителі Туреччини можуть просто не пробачити Ердогану.