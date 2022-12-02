В Украине произошло землетрясение: насколько мощными были подземные толчки

Сейсмологи зафиксировали в Украине землетрясение Как сообщают, колебания земли произошли 1 декабря в 11:02.

По данным сейсмологов, эпицентром землетрясения стал район города Новоднестровска Черновицкой области. Рассказываем, какова была магнитуда толчков и были ли последствия.

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Землетрясение было незначительным

В ведомстве отмечают, что само землетрясение произошло на глубине 6 километров. А его магнитуда достигала 2,2 балла по шкале Рихтера.

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Если классифицировать, то этот вид толчков относится к неощутимым. Их интенсивность лежит ниже предела, который могут почувствовать люди. Их могут обнаружить и зарегистрировать только сейсмологи.

По данным сейсмологов, последний раз землетрясение в Черновицкой области фиксировали сравнительно недавно. Толчки были 18 ноября 2022 года, а их магнитуда составляла 2,7 балла по шкале Рихтера.

Напомним, что около 04:08 23 ноября землетрясение всколыхнуло северо-запад и центр Турции. Подземные толчки достигали 6 баллов по шкале Рихтера. В результате пострадали 35 человек. Среди них 32 – в Дюздже, 1 – в Стамбуле, 1 – в Болу и 1 в Зонгулдаке.