Снова дрожала земля: новое землетрясение в Турции попало на видео

В турецкой провинции Хатай снова было землетрясение. На этот раз магнитуда составляла 6,4.

На опубликованных в сетях кадрах снова заметно поврежденные дома и как раненых людей пытаются спасти, информирует 24 Канал.

Читайте также Разлом земной коры в турецком Хатае удалось зафиксировать на камеру: кадры поражают

Что известно о новом землетрясении в Хатае

Мэр турецкого города Хатай Лютфю Саваш заявил ориентировочно в 19:48 по Киеву, что вечером 20 февраля город снова всколыхнуло землетрясение.

После землетрясения, которое мы пережили сегодня вечером (20 февраля – 24 Канал), я еще раз желаю всего доброго всем нашим гражданам. Мы работаем на поле всеми нашими командами, чтобы удовлетворить все потребности жителей,

– заявил мэр.

Впоследствии он уточнил, что землетрясения продолжаются. Лютфю Саваш написал людям, что их жизнь и здоровье важнее всего остального.

"Пожалуйста, не заходите в поврежденные здания, рискуя, даже по таким причинам, как транспортировка товаров, и не оставайтесь вблизи поврежденных зданий", – призвал чиновник.

Как происходило землетрясение в Хатае: смотрите видео

Землетрясение в Хатае испугало людей в аэропорту: смотрите видео

Спасатели выносят раненых: смотрите видео

Последствия землетрясения в Турции: смотрите видео

Депутат скрылся от камеры, как только почувствовал толчки: смотрите видео

По информации Sozcu, в Хатае 20 февраля произошли 2 землетрясения подряд:

в 20:04 землетрясение магнитудой 6,4 в районе города Дефне;

в 20:07 землетрясение магнитудой 5,8 в районе Самандага.

Следует заметить, что Турцию и Сирию в ночь на 6 февраля всколыхнули мощные землетрясения. После этого в разных регионах Турции неоднократно снова были мощные землетрясения. Так, специалисты зафиксировали сотни афтершоков.

Они унесли жизни более 46 тысяч человек. К сожалению, среди жертв – 5 украинцев. Из них 3 – одна семья из Запорожья – 46-летняя Юлия Петрова, и ее сыновья – 10-летний Захар и 5-летний Матвейчик.