В сети предполагали, что в Киеве было "землетрясение": Кличко назвал вероятную причину вибраций

Во время ночной атаки на Киев 28 мая жители города писали в сети, что испытывали "странные подземные толчки". Они предполагали, что в столице могло быть землетрясение.

Однако вибрации, которые слышали киевляне оказались только звуком от тяжеленной военной техники. Об этом в эфире национального марафона заявил мэр города Киева Виталий Кличко, информирует 24 Канал.

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Кличко рассказал о причине "непонятных толчков в городе"

Киевский мэр опроверг информацию, что в городе было землетрясение. По его словам, это мог быть звук от движения транспорта, доставляющего военную технику на линию фронта.

Это оружие идет на фронт. Достаточно мощная. И может быть вибрация связана с этим,

– подчеркнул Кличко.

Таким образом глава столицы подтвердил мнение эксперта Главного центра специального контроля, что их мониторинговые средства не выявили никаких препятствий. Ранее в центре утверждали, что это могло быть другое природное явление, но никак не землетрясение.

Что известно о ситуации с "землетрясением" в Киеве

Сообщения о "толчках" и "вибрациях" начали появляться в сети ночью 28 мая во время российской атаки БПЛА на столицу. Сначала киевляне не поняли, что происходит, а впоследствии начали предполагать, что якобы произошло "землетрясение".

Спикер КМВА Михаил Шаманов в эфире телемарафона заявил, что соответствующие службы впоследствии объяснят, действительно ли произошло землетрясение.

Впоследствии в Главном центре специального контроля заявили, что в Киеве и области не могло произойти землетрясения. Там подчеркнули, что если бы в Киеве действительно зафиксировали землетрясение, информация об инциденте появилась бы на официальных ресурсах Центра.

Днем раньше, а именно 27 мая, землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера зафиксировали в 30 километрах к западу от Полтавы. Местные жители отмечают, что почувствовали сильные подземные толчки.

Главный центр специального контроля осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и Земного шара выполняет функции Национального центра данных Международной системы мониторинга Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.