На границе Кыргызстана, Казахстана и Китая произошло мощное землетрясение
В Китае на границе с Кыргызстаном и Казахстаном произошло землетрясение магнитудой 7. Подземные толчки были настолько мощными, что затрясло десятки многоэтажек во всех трех странах.
По данным служб, эпицентр располагался на китайско-киргизстанской границе. В 121 километрах к западу от китайского уезда Аксу и в 270 километрах к юго-востоку от Алма-Аты в Казахстане.
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Последствия землетрясения
Сильные толчки почувствовали люди в Бишкеке, Алма-Ате и Ташкенте.
Около эпицентра землетрясения в Китае и Кыргызстане он ощущался магнитудой 6,7 и 7 по шкале Рихтера.
Толчки магнитудой 5 ощущали жители Алма-Аты. В приграничных районах Узбекистана была магнитуда 3 – 4 по шкале Рихтера.
Жители многих домов спешно в домашней одежде выбежали на улицу. Также очевидцы сообщают о том, что в квартирах задрожали люстры и мебель, а на стенах некоторых домов появились трещины.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не было, а о последствиях землетрясения в его эпицентре информации не поступало.
Видео из города Каракол в Кыргызстане:
Напомним, что 1 января произошло сильное землетрясение в Японии. Район вблизи порта Акасаки также пострадал от цунами высотой почти 4,2 метра.
Последствия землетрясения в Японии
- Землетрясение магнитудой 7,6 произошло в Японии 1 января в 4:10 по местному времени. Власти выдали немедленное распоряжение об эвакуации жителей пострадавших прибрежных районов.
- Землетрясение было настолько сильным, что береговая линия сместилась на 250 метров из-за значительного подъема почвы.
- Теперь известно о 161 погибшего, а количество раненых возросло до 565. Еще 103 человека считаются пропавшими без вести.