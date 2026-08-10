Мощное землетрясение всколыхнуло Колумбию: более 110 человек погибли, здания серьезно повреждены

На западе Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, толчки ощутили в нескольких городах страны. В регионе Чоко сообщают о погибших, пострадавших и серьезных повреждениях зданий, а в Боготе люди массово выходили на улицы.

Об этом сообщают CNN, AP и Reuters.

Сколько людей погибло и пострадало в результате стихийного бедствия?

Журналисты сообщают, что по состоянию на вечер 10 августа в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 111 человек. Еще 87 человек получили ранения.

В то же время десятки людей остаются заблокированными под завалами.

Землетрясение произошло всего через несколько дней после того, как Абелардо Де Ла Эсприелла принес присягу в качестве президента. На фоне стихийного бедствия в Колумбии объявили чрезвычайное положение.

Землетрясение в Колумбии / Видео из аккаунта @ImpactoJalisco в социальной сети X

Durante el fuerte sismo que se registró en Colombia, en un edificio varias personas perdieron la vida luego de qué escombros cayeron sobre ellos.#colombia #temblor #bogota #colombia pic.twitter.com/U9BZDawYTS — Impacto Jalisco (@ImpactoJalisco) August 10, 2026

Судя по всему, наибольшее число жертв пришлось на западную провинцию Рисаральда в регионе выращивания кофе, а город Кали, один из крупнейших городов Колумбии, также сильно пострадал, хотя местные власти пока не подтвердили ни одного случая гибели людей.

О последствиях землетрясения в Кали рассказали местные жители.

Здание полностью обрушилось. Звук был похож на взрыв бомбы. Это было ужасно. Все мы, соседи, работаем вместе, образуя живые цепи. Нам нужна тяжелая техника. Многие люди оказались под завалами,

⁠– рассказал Хуан Карлос Осорио телеканалу Caracol Television, помогая расчищать завалы разрушенного здания.

В результате землетрясения в Колумбии пострадал Университет Либре де Перейра / Видео из аккаунта @Diario_Supremo в соцсети Х

Fuerza Colombia |



Este fue el colapso de la Universidad Libre de Pereira tras fuerte sismo de 7,4.



Muchas víctimas e informaciones en desarrollo.#Pereira #Cali #Medellín #Bogotá #México #Panamá pic.twitter.com/Ws4SLfNXbc — PERIÓDICO SupreMo (@Diario_Supremo) August 10, 2026

Что известно о землетрясении?

По данным Геологической службы США (USGS) и колумбийской службы, эпицентр землетрясения находился в муниципалитете Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Он находился примерно в 400 километрах к западу от Боготы. Очаг землетрясения залегал на глубине около 107 километров.

Губернатор Чоко Нубия Кордоба сообщила в соцсетях, что в административном центре региона Кибдо есть пострадавшие и серьезные повреждения зданий. В то же время она не предоставила подробной информации о количестве пострадавших или масштабах разрушений.

Местные власти оценивают последствия землетрясения и следят за ситуацией. Особое внимание уделяется возможным повторным подземным толчкам.

Сильные толчки ощущались и в столице Колумбии Боготе. Там сработали сигнализации, а жители многих домов и других сооружений в целях безопасности вышли на улицы. Мэр Боготы Карлос Галан сообщил, что на момент его заявления в столице не было зафиксировано информации о пострадавших или серьезных структурных повреждениях. В то же время в некоторых зданиях обнаружили трещины.

Подземные толчки распространились за пределы Колумбии – их также ощутили в Эквадоре. Из-за силы землетрясения жители региона покидали дома и другие здания. На данный момент в предоставленных данных нет официальной информации о масштабных последствиях землетрясения в Эквадоре.

Напомним, в центральной Италии в регионе Тоскана произошло землетрясение магнитудой 4,3. Эпицентр находился примерно в 7 километрах от Пизы на глубине около 8 км, толчки ощутили жители Пизы, Лукки и Масса-Каррары. В Пизе люди покидали здания из-за сильных толчков, в пожарную службу поступило много звонков. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, серьезных разрушений также не зафиксировано.

Кроме того, 28 июля на юге Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. В результате стихии более 50 человек пострадали, около 40 тысяч домов остались без электроэнергии, были повреждены дороги, мосты и здания. Из-за землетрясения сошел с рельсов грузовой поезд, в железнодорожном и авиасообщении возникли перебои, а более 150 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации.