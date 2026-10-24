В одной из областей Украины произошло землетрясение

В Одесской области 24 октября были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 2,7 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 километров, а специалисты отнесли колебания к категории неощутимых.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Что известно о сейсмической активности

Сейсмическое событие было зафиксировано в 13:30:43 по киевскому времени на территории Арцизской общины Болградского района. Источник колебаний находился по координатам 45,94 градуса северной широты и 29,13 градуса восточной долготы.

При магнитуде 2,7 подземные колебания регистрируют только специальные приборы, тогда как люди их обычно не ощущают.

В последние недели на территории Украины и вблизи ее границ специалисты неоднократно регистрировали сейсмические колебания различной интенсивности. В частности, 19 октября жители южных районов Одесской области ощутили колебания, когда в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Кроме того, 15 октября слабые колебания с магнитудой 2,1 зафиксировали в Тячевском районе Закарпатской области, где толчки были незаметными.