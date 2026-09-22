Об этом свидетельствуют данные с сайта Главного центра специального контроля.

Что известно о землетрясении в Полтавской области?

Подземный толчок зафиксировали на территории Полтавской области. По классификации сейсмологов это землетрясение относится к сильно умеренным.



Землетрясение в Полтавском районе / Скриншот

Сейсмологи призывают жителей региона, почувствовавших колебания, оставить сообщение о своих ощущениях на специальной странице специалистов, чтобы уточнить энергетические параметры события.

Где зафиксировали эпицентр подземных толчков: смотрите на карте

Что было известно ранее?

Недавно подобное явление всколыхнуло также Хмельницкую область. Вечером 19 сентября в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,0.

Напомним, ранее мы писали, что 17 сентября сейсмическое событие магнитудой 2,0 фиксировали в Самборском районе Львовской области, однако оно было неощутимым для людей.

Кроме того, в конце августа слабые подземные толчки магнитудой 1,7 были зарегистрированы в Раховском районе Закарпатской области.