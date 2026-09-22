Вблизи известного украинского города произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Полтавском районе 22 сентября сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных колебаний залегал в Мачеховской общине на глубине трех километров.
Об этом свидетельствуют данные с сайта Главного центра специального контроля.
Что известно о землетрясении в Полтавской области?
Подземный толчок зафиксировали на территории Полтавской области. По классификации сейсмологов это землетрясение относится к сильно умеренным.
Землетрясение в Полтавском районе / Скриншот
Сейсмологи призывают жителей региона, почувствовавших колебания, оставить сообщение о своих ощущениях на специальной странице специалистов, чтобы уточнить энергетические параметры события.
Где зафиксировали эпицентр подземных толчков: смотрите на карте
Что было известно ранее?
Недавно подобное явление всколыхнуло также Хмельницкую область. Вечером 19 сентября в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,0.
Напомним, ранее мы писали, что 17 сентября сейсмическое событие магнитудой 2,0 фиксировали в Самборском районе Львовской области, однако оно было неощутимым для людей.
Кроме того, в конце августа слабые подземные толчки магнитудой 1,7 были зарегистрированы в Раховском районе Закарпатской области.