Толчки ощущали в нескольких точках: в России и Румынии зафиксировали землетрясения

В нескольких регионах России 15 января было зафиксировано землетрясение. Также умеренные толчки на земле были ощутимы и в Румынии.

Движение земной коры ощущали в нескольких регионах России и Румынии. О разрушении или пострадавших нет информации.

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Толчки в России и Румынии

Российские СМИ со ссылкой на МЧС сообщают, что днем 15 января в Курумканском районе Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 балла. В то же время и в Иркутске ощущались толчки. Их интенсивность достигала 3 баллов. О жертвах и разрушениях информации не поступало.

Также в понедельник землетрясение было зафиксировано и в Румынии. Румынский Национальный научно-исследовательский институт физики Земли зафиксировал в сейсмической зоне Вранча толчки магнитудой 4,3. Эпицентр находился на глубине 72,8 километра.

Толчки могли ощутить жители вблизи таких городов:

в 42 километрах к западу от Фокшан,

в 67 километрах к востоку от Сфинта-Георге,

в 68 километрах к северу от Бузеу,

в 81 километре на север и восток от Брашова,

в 93 километрах к югу от Бакэу,

в 96 километрах юго-западнее Бирлада.

Также через пол часа в зоне Вранча произошло еще одно землетрясение на глубине 76,6 километра магнитудой 3,3 балла. Он зафиксирован в 43 километрах к западу от Фокшан.

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