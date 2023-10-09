На востоке Словакии было землетрясение: толчки почувствовали во Львове и на Закарпатье

На востоке Словакии произошло достаточно серьезное землетрясение. Подземные толчки ощутили и в западной части Украины.

Согласно данным приложения Earthquake, вечером 9 октября в Словакии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Подземные толчки ощутили и украинцы.

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В Словакии произошло землетрясение

Согласно Earthquake Monitor, в Словакии произошло землетрясение магнитудой 5,1 с эпицентром в районе Прешова. По словам очевидцев из окрестностей Свидника и Стропкового, землетрясение было очень заметным, и многие перепуганные люди вышли из своих домов.

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В Закарпатской ОВА сообщили, что во время землетрясения в Словакии землетрясение было зафиксировано в регионе магнитудой 4,5.

Толчки были ощутимы почти по всей территории региона. Сотрудники ГСЧС осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилищных секторов,

– говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что пока нет информации о возможных угрозах, однако местных жителей призывали быть бдительными и в случае повторных толчков перейти в безопасные места – как можно дальше от многоэтажек и других высотных зданий.

Между тем, на линию 101 поступило 15 сообщений от населения о толчках. Предварительно прошло без негативных последствий, а все объекты критической инфраструктуры без повреждений и работают в штатном режиме.

По информации специалистов, за сентябрь это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат.

Местные жители Ужгорода сообщили, что толчки были достаточно ощутимы. Некоторые из них успели снять на видео, как дома трясутся люстры. Также в некоторых домах у потолка появились трещины.

Землетрясение на Закарпатье: смотрите видео

Трещины в потолке после землетрясения в Закарпатье: смотрите видео

Незначительные толчки ощутил и Львов, что довольно необычно для области. Вибрации ощутили в нескольких районах города.

Львовяне сообщают о незначительных толчках около 21:35, похожих на землетрясение. Уточняем информацию,

– написал мэр города Андрей Садовый.

Впоследствии он подтвердил, что подземные толчки возникли в результате землетрясения в Словакии.

Тем временем во Львовской ОВА добавили, что шкала землетрясения во Львовской области была значительно ниже, чем в Словакии, а подробности предоставят позже.

Сегодня ориентировочно в 21:23 жители Львова, живущие на верхних этажах, могли ощущать легкое покачивание. Произошло землетрясение. Эпицентр – в Словакии. В эпицентре он был магнитудой до 5 баллов по шкале Рихтера. У нас – ниже. Больше информации со временем,

– написал Максим Козицкий.

Кроме Украины, подземные толчки в результате землетрясения в Словакии могли ощутить в Польше и Венгрии.