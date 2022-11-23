У берегов Турции произошло землетрясение: увеличилось количество пострадавших
Недалеко от столицы Турции произошло землетрясение. Магнитуда толчков составляла 6 по шкале Рихтера.
Инцидент произошел ориентировочно в 4:08 23 ноября. По данным издания Mirror, толчки были слышны на северо-западе и в центре Турции.
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Что известно о землетрясении в Турции
Землетрясение произошло в районе Мраморного моря возле Стамбула. Геологическая служба США сообщила, что подземные толчки были ориентировочно в 170 километрах к востоку от Стамбула.
Также известно, что:
- эпицентр землетрясения находился на юго-востоке города Дюздже;
- очаг – на глубине шести километров;
- по данным очевидцев – толчки продолжались до 30 секунд.
Сколько раненых людей
Министр здравоохранения Фахреттин Кока написал, что магнитуда составляла 5,9, а само землетрясение произошло в районе Голяка провинции Дюздже. Однако толчки были ощутимы в Стамбуле и Анкаре.
По текущей информации, количество пострадавших составляет 35 человек, в том числе 32 – в Дюздже, 1 – в Стамбуле, 1 – в Болу и 1 – в Зонгулдаке,
– заявил Кока.
Позже стало известно, что из-за землетрясения в Турции по меньшей мере 50 человек получили ранения.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что один человек получил серьезные травмы, прыгнув с балкона из-за паники.
Кроме того, Сулейман Сойлу сказал, что информации о человеческих жертвах нет.
Также агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) заявило, что отключение электричества в регионе Дюздже было контролируемым, поэтому людям советуют не паниковать.
Землетрясение в Турции / Фото твиттера Cem Kayalar, igandean, aysviola
Как происходило землетрясение: смотрите видео
Что известно о последних землетрясениях в мире: коротко
- 22 ноября мощное землетрясение произошло в Индонезии. В результате стихии погибли 268 человек. Его магнитуда составила 5,6.
- В этот же день у Соломоновых островов также произошло землетрясение. Его магнитуда – 7. Его еще называют опустошительным. Там была угроза цунами.
- Кроме того, 21 ноября землетрясение произошло на Крите. Магнитуда толчков составила 5,5 балла по шкале Рихтера. Известно, что их почувствовали в Египте.