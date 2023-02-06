Мы ищем выходы на пропавших, – Кулеба об украинцах, которые не выходят на связь в Турции
Министерство иностранных дел ищет украинцев в Турции, которые исчезли и не выходят на связь. Однако информации о пострадавших среди граждан Украины в результате землетрясения еще не поступало.
МИД получил более 20 обращений с просьбой помочь разыскать своих родственников в Турции. Об этом в эфире новостного телемарафона рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает 24 Канал.
К теме Турцию и Сирию всколыхнули мощные землетрясения – уничтожены дома, много жертв: все, что известно
Украина разыскивает украинцев, которые не выходят на связь
Министр рассказал, что МИД по своим каналам ищет выходы на украинцев в Турции, которые не выходят на связь.
МИД получил чуть больше 20 обращений от граждан Украины, которые не могут выйти на связь со своими родственниками или близкими в Турции. Они попросили нас помочь с ними связаться. Мы сейчас ищем выходы на этих людей по своим каналам,
– сообщил Кулеба.
Он уточнил, что на данный момент нет информации о том, что кто-то из украинских граждан пострадал в результате землетрясения. Однако спасатели еще продолжают разбирать завалы, так что количество жертв, к сожалению, будет обновляться.
Безусловно, событие очень трагичное, разбираются завалы. Поэтому количество жертв будет обновляться,
– добавил он.
Украинские спасатели могут помочь Турции
Ранее Министр иностранных дел сообщил, что Украина готова отправить своих спасателей в Турцию для помощи пострадавшим после сильного землетрясения.
В эфире телемарафона он уточнил, что провел консультации с МВД и несколько десятков украинских спасателей смогут помочь нашим друзьям и это не отразится на работе служб спасения, которые необходимы в Украине.Справка. По состоянию на 20:31 количество погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 1 651. Ранения получили 11 119 человек. Однако количество погибших и пострадавших растет с каждой минутой, ведь разрушений очень много – в 10 провинциях разрушены целые кварталы. Спасательно-розыскные работы продолжаются.