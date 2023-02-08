В Турции в ближайшее десятилетие может случиться смертоносное землетрясение: под угрозой Стамбул
Источник:The Guardian
После сильнейших землетрясений в Турции и Сирии весь мир заговорил об опасности. Более того, известно, что под угрозой мощных толчков находится даже Стамбул.
Анализируя ситуацию в стране, профессор Окан Туйсуз говорил, что землетрясение в Стамбуле неизбежно. Еще в 2006 году специалист, бывший тогда директором Евразийского института наук о Земле в Стамбульском техническом университете, предупреждал о риске гибели тысячи человек.
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Что известно об угрозе землетрясения в Стамбуле
Большинство Турции расположено на Анатолийской плите между двумя разломами – Северо-Анатолийским и Восточно-Анатолийским. Недалеко от Стамбула – Северо-Анатолийский разлом.
Мы знаем магнитуду. Мы знаем место. Мы не знаем только, когда именно это произойдет. Но существует 65% вероятность того, что Стамбул пострадает от землетрясения магнитудой 7,6 до 2030 года.
– заявил Окан Туйсуз.
По словам профессора, это очень высокая вероятность. Директор Евразийского института наук о земле в Стамбульском техническом университете рассказал также, что европейская часть Стамбула построена на мягком камне, северная и азиатская – на твердом старом камне.
"Вот почему богатые имеют свои виллы в районе Босфора (на севере – 24 Канал)", – объяснял Окан Туйсуз.
Стоит отметить, что Стамбул в 20 километрах от участка Северо-Анатолийского разлома, проходящего под Мраморным морем. Именно это и вызывает опасность землетрясений.
Как изменилось расположение Турции после землетрясения
- Землетрясение в Турции и Сирии наделало много бед. В частности, оно унесло жизни по меньшей мере 9 600 человек, тысячи человек ранены или потеряли жилье.
- После серии землетрясений Турция сместилась на юго-запад. Президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони, как пишет Corriere della Sera, заявил, что Аравийская плита сдвинулась примерно на 3 метра в направлении северо-востока – юго-запада относительно Анатолийской плиты. По словам специалиста, общая величина разлома составила более 150 километров.
- Кроме того, Maxar опубликовал потрясающие кадры со спутника, на которых видно, как выглядит Турция после землетрясения. Детальнее о том, что происходит в Турции – читайте в хронологии событий.