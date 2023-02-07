После землетрясения в Турции было уже по меньшей мере 100 афтершоков

После землетрясений в Турции и Сирии люди почувствовали уже не менее 100 афтершоков. Все эти толчки были магнитудой 4 или больше.

По данным Геологической службы США, афтершоки произошли после землетрясения магнитудой 7,8. Хотя после этого в Турции произошла еще серия землетрясений, одно из которых имело магнитуду 7,7.

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Что известно об афтершоках в Турции

По мере того как время от исходного землетрясения увеличивается, частота и сила афтершоков имеют тенденцию к снижению. Однако афтершоки магнитудой от 5,0 до 6,0 все еще вероятны и несут риск дополнительного разрушение сооружений, поврежденных в результате предыдущего землетрясения,

– говорится в сообщении.

По данным специалистов Геологической службы США, это создает постоянную угрозу для спасательных групп и выживших.

Афтершоки – отдельные землетрясения, следующие за первым мощным землетрясением и генетически с ним связанные. Однако, пока они не сильнее первоначального основного землетрясения, то считаются афтершоками.

Известно, что афтершоки тянутся более чем на 300 километров вдоль зоны разлома на юге Турции, ориентировочно с юго-запада на северо-восток, простирающийся от границы с Сирией вверх через провинцию Малатья.

Следует отметить, что перед этим 6 февраля издание, ссылаясь на данные Турецкого агентства по ликвидации последствий стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций (AFAD), писало, что на Юге страны уже произошло не менее 120 афтершоков.

Следует заметить, что по состоянию на 6 февраля Геологическая служба США писала о 43 афтершоках магнитудой 4,3 или выше. Из них – только три были магнитудой 6,0 или больше. Это включая сильное землетрясение магнитудой 7,5, которое произошло в 95 километрах к Северу от эпицентра утреннего основного землетрясения.

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