После землетрясения в Турции было уже по меньшей мере 100 афтершоков
Источник:CNN
После землетрясений в Турции и Сирии люди почувствовали уже не менее 100 афтершоков. Все эти толчки были магнитудой 4 или больше.
По данным Геологической службы США, афтершоки произошли после землетрясения магнитудой 7,8. Хотя после этого в Турции произошла еще серия землетрясений, одно из которых имело магнитуду 7,7.
Важно Мощные землетрясения в Турции и Сирии: количество жертв возросло до более чем 5 000
Что известно об афтершоках в Турции
По мере того как время от исходного землетрясения увеличивается, частота и сила афтершоков имеют тенденцию к снижению. Однако афтершоки магнитудой от 5,0 до 6,0 все еще вероятны и несут риск дополнительного разрушение сооружений, поврежденных в результате предыдущего землетрясения,
– говорится в сообщении.
По данным специалистов Геологической службы США, это создает постоянную угрозу для спасательных групп и выживших.Обратите внимание! Афтершоки – отдельные землетрясения, следующие за первым мощным землетрясением и генетически с ним связанные. Однако, пока они не сильнее первоначального основного землетрясения, то считаются афтершоками.
Известно, что афтершоки тянутся более чем на 300 километров вдоль зоны разлома на юге Турции, ориентировочно с юго-запада на северо-восток, простирающийся от границы с Сирией вверх через провинцию Малатья.
Следует отметить, что перед этим 6 февраля издание, ссылаясь на данные Турецкого агентства по ликвидации последствий стихийного бедствия и чрезвычайных ситуаций (AFAD), писало, что на Юге страны уже произошло не менее 120 афтершоков.
Следует заметить, что по состоянию на 6 февраля Геологическая служба США писала о 43 афтершоках магнитудой 4,3 или выше. Из них – только три были магнитудой 6,0 или больше. Это включая сильное землетрясение магнитудой 7,5, которое произошло в 95 километрах к Северу от эпицентра утреннего основного землетрясения.
Землетрясения в Турции и Сирии
- Землетрясение магнитудой 7,8 в Турции и Сирии произошло ориентировочно в 4:17 по местному времени в ночь на 6 февраля. Люди мирно спали дома. Через время новые толчки были в течение дня, ночью и днем 7 февраля.
- По предварительным данным, толчки коснулись по меньшей мере 10 турецких городов. Всего в Турции и Сирии разрушены, по меньшей мере, 6 200 домов.
- Предварительно более 5 000 человек погибли. Более 20 тысяч раненых только в Турции. Всемирная организация здравоохранения заявила, что количество жертв может возрасти в 8 раз. По состоянию на 7 февраля идет разбор завалов.
- Украинский МИД сообщил, что более 20 украинцев перестали выходить на связь. Уже 7 февраля посольство нашло 9 человек, с которыми не было контакта. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Детальнее о том, что происходит в Турции и Сирии – читайте по ссылке.