Сейсмолог объяснил, можно ли было предсказать землетрясение в Турции и спасти людей

Турция и Сирия приходят в себя от смертоносного землетрясения, которое уже унесло жизни более 11 тысяч человек. К сожалению, предотвратить трагедию было невозможно.

Об этом в интервью 24 Канала рассказал заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера. Он ответил, можно ли было предусмотреть трагедию в Турции и спасти людей.

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Сейсмолог НАН рассказал, почему говорят, что можно было предотвратить потери

Нет к сожалению. Противоположную информацию распространяют только для того, чтобы взбудоражить общество и заинтересовать журналистов так называемыми "исследованиями",

– сказал Александр Кендзера.

Кроме того, Александр Кендзера ранее в комментарии 24 Канала заявлял, что в Турции знали, какие могут быть землетрясения. Однако, по словам сейсмолога, в Турции не провели достаточной работы, чтобы убедиться, что дома будут сейсмоустойчивыми.

Что известно о землетрясении в Турции и Сирии