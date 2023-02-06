Газиантеп – в руинах: именно здесь был эпицентр землетрясения в Турции – жуткие кадры
На юго-востоке Турции 6 февраля произошло мощное землетрясение. Более 600 человек погибли.
Есть предположение, что количество жертв стремительно вырастет в ближайшие часы, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы. Геологическая служба сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 километра вблизи города Газиантеп, пишет 24 Канал.
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Как выглядит город после жуткого землетрясения
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османия, Адияман, Малатия, Шанлиурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.
Землетрясение разрушило крепость Газиантепа, построенную во II веке римлянами. Объект был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также пострадала Цитадель Алеппо в Сирии, являющаяся объектом всемирного наследия ООН.
Как выглядит крепость сейчас: смотрите видео
Часть стен исторического сооружения рухнула. Насколько серьезны разрушения, пока неизвестно.
Древняя крепость находится на южном берегу реки Аллебен на холме высотой около 25-30 метров. Сначала она использовалась как дозорная башня, но впоследствии была расширена.
Последствия землетрясения: смотрите видео
В Газиантепе несколько домов рухнуло, под завалами ищут выживших.
Десятки руин: смотрите видео с места событий
Как выглядит город после землетрясения: смотрите фото
Жуткое утро в Турции
- Турецкие сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 7,4. По их словам, через несколько минут в регионе произошел второй толчок.
- Глава Турецкого Красного Креста Керем Киник заявил, что организация мобилизует ресурсы для помощи пострадавшему региону, поскольку имеются серьезные повреждения и разрушенные здания, и сказал, что Турция готова принять международную помощь.
- В Турции объявлен высокий уровень тревоги, предусматривающий международную помощь.
- На трагедию уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану и предложил ему помощь.