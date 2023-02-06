Газиантеп – в руинах: именно здесь был эпицентр землетрясения в Турции – жуткие кадры

На юго-востоке Турции 6 февраля произошло мощное землетрясение. Более 600 человек погибли.

Есть предположение, что количество жертв стремительно вырастет в ближайшие часы, поскольку спасатели продолжают разбирать завалы. Геологическая служба сообщила, что землетрясение магнитудой 7,8 произошло в 04:17 по местному времени на глубине 17,9 километра вблизи города Газиантеп, пишет 24 Канал.

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Как выглядит город после жуткого землетрясения

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что пострадали 10 городов: Газиантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османия, Адияман, Малатия, Шанлиурфа, Адана, Диярбакыр и Килис.

Землетрясение разрушило крепость Газиантепа, построенную во II веке римлянами. Объект был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также пострадала Цитадель Алеппо в Сирии, являющаяся объектом всемирного наследия ООН.

Как выглядит крепость сейчас: смотрите видео

Часть стен исторического сооружения рухнула. Насколько серьезны разрушения, пока неизвестно.

Древняя крепость находится на южном берегу реки Аллебен на холме высотой около 25-30 метров. Сначала она использовалась как дозорная башня, но впоследствии была расширена.

Последствия землетрясения: смотрите видео

В Газиантепе несколько домов рухнуло, под завалами ищут выживших.

Десятки руин: смотрите видео с места событий

Как выглядит город после землетрясения: смотрите фото

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