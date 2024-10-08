В Украине произошло крупнейшее землетрясение за полгода: где был его эпицентр

Во вторник, 8 октября, в Криворожском районе Днепропетровской области произошло землетрясение. Эпицентр зафиксировали на глубине 8 километров.

Об этом сообщили в Главном центре спецконтроля. Интересно, что это самое большое землетрясение на территории Украины за последние полгода.

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Землетрясение возле Кривого Рога

Так, подземные толчки были ощутимы в 19:36 8 октября. Магнитуда землетрясения составляла 3,3, но это нормальное явление для подземных испытаний.

Эпицентр землетрясения был более чем в 18 километрах от Кривого Рога. В то же время, как отмечают журналисты "Суспільного", в самом городе толчков не почувствовали.

Однако в Криворожском районе люди, вероятно, почувствовали незначительные толчки с интенсивностью "слабая тряска".

Где фиксировали землетрясение в Украине / Главный центр спецконтроля

Интересно, что четыре дня назад землетрясение фиксировали вблизи Одесской области. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в сейсмической зоне Вранча – то есть в Румынии. Эпицентр зафиксировали на глубине 140 километров. По классификации это землетрясение относилось к средним.