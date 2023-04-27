Возле Яремче произошло землетрясение: специалисты сказали, есть ли угроза людям

В Ивано-Франковской области 27 апреля произошло очередное землетрясение. Подземные толчки произошли на глубине 3 километра.

Эпицентр был недалеко от Яремче. Его зафиксировали специалисты Главного центра специального контроля.

К теме В Закарпатье зафиксировали новое землетрясение

Возле Яремче произошло землетрясение

Главный центр специального контроля 27 апреля в 13:34 зафиксировал землетрясение в 7 километрах к западу от города Яремче Ивано-Франковской области. Подземные толчки имели магнитуду 2,2 по шкале Рихтера и пролегали на глубине 3 километра.

По классификации это землетрясение относится к "едва ощутимым". Колебания ощущают только отдельные люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Подобное по силе землетрясение в этом районе было зарегистрировано 12 апреля 2023 года. Тогда подземные толчки имели магнитуду 2,5.

Предыдущие землетрясения в Карпатах: коротко

Ранее в Закарпатской области тоже произошло землетрясение. Его эпицентр зафиксировали недалеко от города Мукачево 5 апреля. Подземные толчки также не несли угрозы населению и были неощутимы.

Перед этим землетрясение с магнитудой 3,3 в этом районе зарегистрировали 27 февраля. Оно так же было неощутимым, то есть людям не угрожало. Подземные толчки чувствовали внутри зданий, но под открытым небом – нет.

До этого землетрясение также ощутили более чем в 15 населенных пунктах Закарпатья. Эпицентр был зарегистрирован в районе города Иршава 3 января. Подземные толчки имели магнитуду 3,8 и происходили на глубине 6 километров.

Людей, ощутивших землетрясение, просят оставить сообщение по ссылке . Это поможет специалистам в уточнении его энергетических параметров.

Сейсмолог НАН Александр Кендзера ранее объяснял, что землетрясения происходят по всей планете, поэтому их следует ожидать и дальше. Однако Украина находится в менее опасных условиях, чем Турция, где стихийное явление в 2023 году привело к катастрофическим последствиям.