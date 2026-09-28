За сутки в Казахстане зафиксировали 3 землетрясения

28 сентября 2026 года в Алматы с интервалом в несколько часов произошли два землетрясения магнитудой 3,4 и 4,2. Первое из них оказалось форшоком второго.

Специалисты не выявили разрушений в городе и оценивают сейсмическую обстановку как стабильную. Об этом сообщает издание Tengrinews со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

Что известно о землетрясениях в Казахстане

Первый толчок зафиксировали в 06:32 по времени Астаны с интенсивностью 2–3 балла преимущественно в западной части города.

Второй, более сильный подземный толчок произошел в 09:38, а его интенсивность в разных районах достигала 3–4 баллов.

По наблюдениям специалистов станции KNDC, оба очага сейсмических событий располагались непосредственно в пределах территории города, недалеко друг от друга. Анализ сейсмограмм показал почти идентичный характер колебаний, которые длились не более 5 секунд, поэтому первый, более слабый толчок классифицировали как форшок.

Позже сейсмологи зарегистрировали еще и третье землетрясение за сутки. Толчки магнитудой 4,2 произошли в 13:53 по местному времени. Эпицентр находился примерно в 60 километрах к юго-востоку от села Кеген.



Карта расположения двух эпицентров землетрясений в Алматы / Tengrinews

Многие жители Алматы описывали свои ощущения во время второго землетрясения как один короткий и резкий удар снизу или звук, похожий на взрыв. Эксперты объясняют, что такой характер обычно указывает на высокочастотный источник или подкидной тип сдвига пластов земной коры.

По словам ученого, на осеннюю сейсмичность в предгорьях также влияет увеличение объема воды за счет таяния ледников после летней жары, что изменяет нагрузку на горные массивы. Дополнительным фактором могло стать и антропогенное воздействие, поскольку более 90 процентов водоснабжения города обеспечивается добычей подземных артезианских вод.

Поэтому эксперты классифицировали подземные толчки как проявление фоновой сейсмичности и заверили, что оснований ожидать разрушительного землетрясения пока нет.

Никаких повреждений или деформаций инфраструктуры зафиксировано не было.

К слову, в Украине на днях тоже зафиксировали землетрясение. Так, в Полтавском районе 22 сентября сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных колебаний находился в Мачуховской общине на глубине 3 километра.