Пять толчков за сутки: в Румынии фиксировались новые землетрясения

В населенных пунктах Румынии за сутки произошли пять землетрясений. Для этой местности незначительные подземные толчки являются обычным явлением.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Digi24. Самое сильное землетрясение достигало 3,9 балла по шкале Рихтера.

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Что известно о землетрясениях в Румынии

21 и 22 апреля в сейсмически активной зоне Вранча были подземные толчки разной силы. В Национальном научно-исследовательском институте физики земли сообщили, что землетрясение произошли на глубине 70 километров. Эти толчки были средними по силе.

Вечером первое землетрясение зафиксировали в районе Вранча. Его магнитуда составляла 3,9. Через несколько минут толчки повторились, правда были слабее – 3,3 балла.

В уезде Бузеу тогда же произошло землетрясение магнитудой 3,6. Толчки продолжились и после полуночи. За 10 минут в Бузеу зафиксировали еще два землетрясения магнитудой 3 и 2,8 балла по шкале Рихтера.

Ученые рассказывают, что неподалеку Вранча только за март было более 20 землетрясений. За последнее время самое сильное землетрясение в Румынии было в 2024 году. 16 сентября подземные толчки в районе города Бузеу были магнитудой 5,4 балла.

Напомним, в украинском Институте геофизики ранее сообщали, что в ближайшие годы в сейсмологически активной зоне Румынии может произойти землетрясение в 7 – 7,5 балла. Если такие толчки будут происходить в районе Вранча, то Украина также почувствует их влияние. Однако опасность от такого землетрясения будет существовать только для юго-запада Одесской области.