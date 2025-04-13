Мощные землетрясения произошли в Таджикистане и повторно в Мьянме

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4 на глубине 16 километров. Повторное землетрясение магнитудой 5,5 постигло и Мьянму.

О последствиях землетрясений пока не известно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о землетрясениях в Таджикистане и Мьянме

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье в Таджикистан на глубине 16 километров. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.

В Мьянме также произошло землетрясение магнитудой 5,5 в центральной части страны.

Детали относительно последствий бедствия пока не уточняли.

Смертоносные землетрясения в Мьянме