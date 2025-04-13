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13 апреля, 09:42
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Мощные землетрясения произошли в Таджикистане и повторно в Мьянме

Сергей Попович
Основні тези
  • В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4 на глубине 16 километров, в Мьянме - магнитудой 5,5.
  • Сокрушительное землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме привело к 3354 погибших и 4850 раненых, погибли также люди в Таиланде.

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4 на глубине 16 километров. Повторное землетрясение магнитудой 5,5 постигло и Мьянму.

О последствиях землетрясений пока не известно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о землетрясениях в Таджикистане и Мьянме

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье в Таджикистан на глубине 16 километров. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре.

В Мьянме также произошло землетрясение магнитудой 5,5 в центральной части страны.

Детали относительно последствий бедствия пока не уточняли.

Смертоносные землетрясения в Мьянме

  • Сокрушительные землетрясения в пятницу, 28 марта, всколыхнули Мьянму и Таиланд.
  • В Бангкоке в 13:30 (около 8:30 по киевскому времени) зафиксировали сокрушительное землетрясение магнитудой 7,7. Оно произошло на глубине 10 километров. Его эпицентр был в соседней Мьянме, которая также сильно пострадала. Кроме того, толчки почувствовали в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае.
  • По данным государственных СМИ Мьянмы, количество жертв землетрясения возросло до 3354 человек.
  • Еще около 4850 – получили ранения. Людей лечат под открытым небом, опасаясь обвала зданий.
  • Также 220 человек считается пропавшими без вести. Поиски могут осложниться дождями, нетипичными для сезона, которые прогнозируют на 6 – 11 апреля.
  • В Таиланде погибли 22 человека, 35 – получили ранения, а почти 80 – считаются пропавшими без вести.