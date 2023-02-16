248 часов под руинами: в Турции спасли 17-летнюю девушку
Источник:"Анадолу"
После разрушительного землетрясения в Турции спасли девушку, пробывшую под завалами более 10 часов. С ней все время поддерживали связь.
Поисково-спасательные работы на месте стихийного бедствия продолжаются уже 11 дней. Девушку нашли в турецкой провинции Кахраманмараш.
Кстати говоря Число жертв землетрясений в Турции и Сирии достигает около 42 тысяч
Девушку зовут Алейна Олмез вызволили из-под завалов жилого сооружения в квартале Каябаши. Девушке оказали первую помощь медиков и отправили в больницу.
С пострадавшей поддерживали связь
Один из спасателей, участвовавший в спасении девушки, рассказал, что члены команды смогли добраться до Алейны после долгой и напряженной работы. По его словам, с девушкой постоянно поддерживали связь.
Сначала держали ее за руку, потом уже удалось полностью вызволить,
– рассказал спасатель.
Он добавил, что с девушкой сейчас все хорошо, она может общаться.
Спасенная девушка / Фото "Анадола"
Землетрясения в Турции и Сирии: что известно
- Мощные землетрясения всколыхнули Турцию и Сирию 6 февраля. Толчки происходили один за другим. Магнитуда достигла 7,8 балла.
- По состоянию на 16 февраля количество жертв землетрясений в Турции и Сирии составило около 42 тысяч человек.
- Тысячи домов были просто разрушены. По предварительным оценкам, мощные землетрясения в Турции приведут к потерям в экономике на сумму 84 миллиарда долларов или около 10% ВВП.