Землетрясений в Украине становится больше: ученые объяснили причины

В последнее время в Украине фиксируют больше землетрясений. Как говорят ученые, причины этого достаточно просты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью ученого Дмитрия Гриня "РБК-Украина".

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Почему в Украине стало больше землетрясений?

По словам Дмитрия Гриня, целом по Европе в 2023 – 2024 годах было больше землетрясений, чем в 2022 году. А вот в этом году должно быть меньше.

Ученый назвал эти природные явления волнообразной разгрузкой – их то больше, то меньше.

Другая причина – появление нового сейсмологического оборудования.

Ранее мелкие землетрясения упускались, потому что мы не имели аппаратуры, которая бы четко их фиксировала и позволяла установить бальность землетрясения и его координаты. По Украине за 2024 год было 9 небольших землетрясений, которые ощущались только ближе к эпицентру. Чем дальше от источника, тем меньше влияние. Такие землетрясения не несут опасности населению. В 2025 году самое большое землетрясение было в Полтавской области – почти 4 балла,

– пояснил Гринь.

Он подчеркнул: Украина является сейсмически безопасной. Почти треть территории страны лежит на Украинском кристаллическом щите. Активных тектонических разломов у нас нет.

Подавляющее большинство землетрясений идут из румынской зоны Вранча. Это ближайшая к Украине сейсмически активная зона.

"Сейсмически активными в Украине считаются территория Крыма, часть Одесской и Черновицкой областей, Карпаты, Винницкая, Кировоградская, Львовская и Тернопольская области. Также землетрясения возникают в тектонических разломах Украинского кристаллического щита, но они не глубокие и не очень сильные. Например, такое происхождение имеют полтавские и криворожские землетрясения", – подытожил Гринь.