Земли хватит, чтобы вас здесь похоронить: терроборона Чернигова обратилась к Кадырову.

Тероборона Чернигова приглашает Кадырова в Украину. Говорят, что украинской земли хватит на них всех, чтобы похоронить.

Наши бойцы готовы бороться за украинскую землю, поэтому обратились к Кадырову, чтобы тот не запугивал украинцев.

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Полное обращение бойцов

Только испугать русский и белорусский народ. Мы украинцы этого не боимся. Кадыров отправляет своих людей убивать украинский народ. А лучше бы приезжал сам – мы бы с ним разобрались. Русские гниют тысячами, а воевать способны только с мирным населением.

Твои кадыровцы не лучше, мы с нетерпением будем ждать каждого оккупанта: из России, Чечни, Беларуси. Украинской земли хватит, чтобы вас всех здесь похоронить и украинских парикмахерских хватит, чтобы вас здесь побрить.

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