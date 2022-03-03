Наші бійці готові боротись за українську землю, а тому звернулись до Кадирова, аби той не залякував українців.

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Повне звернення бійців

Тільки налякати російський і білоруський народ. Ми українці, цього не боїмось. Кадиров відправляє своїх людей, вбивати український народ. А краще приїздив би сам – ми б з ним розібрались. Рускі гниють тисячами, а воювати здатні лише з мирним населенням.

Твої кадировці не кращі, ми з нетерпінням будемо чекати кожного окупанта: з Росії, Чечні, Білорусії. Української землі вистачить, щоб вас усіх тут поховати та українських перукарень вистачить, щоб вас всіх тут побрити.

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