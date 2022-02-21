Земля бесстрашных: как Украине жить с призраком большой войны

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности удалось: это признают даже оппоненты нынешнего главы государства. Далее читайте в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Страна, которая перестала бояться

Президентские тезисы, озвученные в Мюнхене, действительно резонировали с мыслями и чувствами большинства украинцев. В том числе и этот: "Мы не можем говорить каждый день, что завтра война. О каком государстве мы говорим, о какой экономике мы говорим? Как можно жить в государстве, когда каждый день вам говорят, что завтра будет наступление, завтра будет война?".

Не пропустите В Украине ненавистных орков ждет ад

Однако Украина находится в таком подвешенном состоянии уже не первую неделю и не первый месяц. Каждый новый день может стать очередным витком российской агрессии. Каждый новый день грозит дальнейшей военной эскалацией. Каждый новый день приносит свежую порцию ужасающих вестей.

Информационный фон, который окружает нашу страну, напоминает безумный калейдоскоп, где одни тревожные картинки сменяются другими, еще более грозными. То, что еще совсем недавно казалось сенсацией, шокирующим, быстро становится привычным и отступает на второй план.

Заявления западных лидеров меркнут на фоне эвакуации западных посольств, а кремлевские ультиматумы – на фоне кремлевских провокаций на территории так называемых "Л/ДНР".

Но при этом панические настроения в украинском обществе почти отсутствуют. Поспешный переезд из Киева во Львов или лихорадочная скупка гречки – скорее редкое исключение, чем правило.

Перед лицом нарастающей военной угрозы страна пытается жить обычной жизнью. А мелкие житейские радости приобретают в наших глазах особую ценность: потому что уже завтра они могут исчезнуть.



Возможно, Украине придется жить в состоянии войны еще много лет / Фото 24 канала

Будущее любой ценой

По сути, перманентное ожидание кремлевских ударов становится для Украины новой нормальностью. Такой же "новой нормальностью", как жизнь с масками и ковид-сертификатами, которая до коронакризы могла показаться чем-то совершенно фантастическим.

Мы учимся сосуществовать с призраком Великой войны. Мы адаптируемся к страху, привыкаем к неопределенности, примиряемся с хрупкостью и уязвимостью нашего сегодняшнего быта.

Правда, как и в случае с COVID-19, нас не оставляет мысль о том, что эта "новая нормальность" не нормальная. На Мюнхенской конференции президент Зеленский выразил общее настроение: всегда так продолжаться не может. Украинцы ждут развязки – какой бы она ни была.

Стоит внимания Речь идет не только об Украине – Путину нужно значительно больше

Кремль ограничится локальной вооруженной эскалацией? Ладно. Кремль все-таки решится на масштабное военное вторжение? Что ж, такова воля истории, и это испытание придется выдержать. Даже ужасный конец выглядит лучшим вариантом, чем ужас без конца.

Однако проблема в том, что завершение нынешнего кризиса не гарантирует окончательное размещение всех точек над "i": подобно тому, как его не было в 2014 – 2015 годах.

Вполне вероятно, что нынешнее военное обострение станет лишь одним эпизодом из ряда других. И тогда украинская "новая нормальность" будет означать долгие годы пребывания под российским прицелом. Годы, которые надо будет не вычеркивать из жизни, а использовать для развития страны и движения вперед – как бы трудно нам ни было.

В конце концов, цветущий южнокорейский Сеул расположен в прямой досягаемости северокорейской артиллерии и живет с этим уже 70 лет.

Обратите внимание – спутники сфотографировали новые скопления войск РФ возле границ: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Так что даже если Кремль осмелится пойти в наступление, – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!