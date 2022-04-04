"Земля им бетоном": в ВСУ показали новую партию уничтоженных оккупантов
4 апреля 2022 , 20:13Читати новину українською
Источник:Стратком ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают ликвидировать российских захватчиков по всей зоне боевых действий. Там опубликовали фото нескольких уничтоженных оккупантов, которых идентифицировали.
Да, украинским военным удалось ликвидировать майора и подполковника. Один из солдат был заместителем командира батальона.
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Уничтоженные оккупанты
- Заместитель командира батальона, старший лейтенант Александр Емцов из Краснокаменской Читинской области.
- Лейтенант Никита Ильин
- Командир танкового свода, лейтенант Юрий Дайнзанов
- Командир инженерно-технического батальона, майор Сергей Аверьянов из Волжской Волгоградской области.
- Комендант военной милиции Самары, подполковник Георгий Петрунин.
Фото Стратком ВСУ
Фото Стратком ВСУ
Фото Стратком ВСУ
Фото Стратком ВСУ
Фото Стратком ВСУ
Земля вам бетоном, твари! – лаконично написали в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.
Напомним, по состоянию на сегодняшний день, 4 апреля украинские военные уничтожили более 18 300 оккупантов.
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