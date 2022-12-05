"Земля круглая": у Зеленского отреагировали на прогремевшие на российских аэродромах взрывы

5 декабря на российских авиабазах под Саратовом и Рязанью прогремели взрывы. На это уже отреагировали в Офисе Президента Украины.

Кремлю посоветовали "изучать астрономию, а не слушать придворных астрологов". Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Реакция ОП на взрывы на российских авиабазах

По словам Подоляка, если очень часто запускать что-либо в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся на место вылета.

Земля круглая. Это открыл еще Галилей. Жаль, что в Кремле не изучали астрономию, предпочитая придворных астрологов. Тогда бы они знали: если очень часто запускать что-либо в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета,

– написал советник главы ОП.

Взрывы на авиабазах России: что известно