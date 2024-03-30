Такой человек всегда представляет опасность, - Зеленский дал исчерпывающую характеристику Путину
Источник:The Washington Post
Президент Украины дал российскому лидеру исчерпывающую оценку. Он подчеркнул, что такой человек всегда представляет опасность.
Владимир Зеленский дал характеристику своему оппоненту. Он назвал Владимира Путина “хитрым”.
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Это опасно
Президент Украины отметил, что умные люди борются с правилами, а это не касается хитрых людей. По его словам, Путин именно хитрый, но не умный.
Драться с хитрым человеком, это всегда опасно,
– подчеркнул он.
Кроме этого, президент нашего государства также коснулся вопроса помощи от США. По его словам, варианты Украины зависят от решения Конгресса.
Он отметил, что пока Украина не узнает, что США продолжают свою поддержку, то наши военные на Востоке останутся там, где они сейчас. Он отметил, что нам нужно больше оружия, чтобы вытеснить врага.
Зеленский уже комментировал промедление Конгресса
- Владимир Зеленский отметил, что из-за споров Конгресса США о предоставлении военной помощи Украина теряет время. Президент подчеркнул, что военные уже потеряли полгода. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью. В то же время он добавил, что Украина ищет различные пути для решения проблем.
- Зеленский также добавил, что отсутствие помощи от США означает, что наша страна не будет иметь надежной противовоздушной обороны, ракет Patriot, средств радиоэлектронной борьбы и артиллерийских снарядов. По словам президента, это "означает, что мы будем возвращаться назад, отступать шаг за шагом, маленькими шагами".
- Президент объяснил, что после отхода из Авдеевки ситуацию на поле боя удалось стабилизировать только благодаря разумным шагам военных.