Миллионы голодают: Бербок призвала Россию не ставить под угрозу безопасность судов с зерном

Россия сорвала зерновую сделку и блокирует суда с продовольствием в Черном море. В Германии считают, что люди не должны голодать из-за планов Путина.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Россию выполнять обязательства по безопасности экспорта украинского зерна. Она подчеркнула, что миру грозит голод.

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"Миллионы людей в мире голодают, а Россия снова ставит под сомнение безопасность судов с зерном. Это должно прекратиться", – заявила Бербок.

Россия должна выполнять обязательства

По словам министра, десятки судов с продовольствием заблокированы в море из-за действий россиян. Она отметила, что с момента действия зернового соглашения мир получил 9 миллионов тонн зерна из Украины. Поэтому цены на зерно уменьшились до приемлемых.

Смогут ли семьи в Ливане, Нигере или Бангладеш оплатить свой последующий обед, не должно зависеть от военных планов российского президента. Мы призываем Россию не ставить под угрозу безопасность судов и вернуться к выполнению своих обязательств перед международным сообществом, – заявила Бербок.

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