Будет мстить Путину, – политолог о том, как Эрдоган может действовать по зерновому соглашению

Реджеп Эрдоган может вынудить Владимира Путина к уступкам по зерновому соглашению. Президент Турции ведет свою игру против российского диктатора.

Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давыдюк. По его словам, Эрдоган зол на Путина из-за нарушения обещаний во время президентской гонки в Турции.

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"Эрдоган будет мстить Путину, потому что тот его "кинул". Как старый искусный переговорщик, президент Турции будет втягивать российского диктатора в невыгодные для него истории", – отметил Давыдюк.

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Так, у Путина стало больше на одного врага. Эрдоган является историческим противником, так как участвует в переговорах с Украиной, Саудовской Аравией, западными странами.

В то же время, не стоит забывать, что президент Турции действует прежде всего в собственных интересах. Поэтому он может быстро переметнуться на другую сторону.

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18 июля Россия восстановила режим временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. Страна-агрессор также расформирует совместный координационный центр в Стамбуле, который контролировал зерновое соглашение.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что по поручению президента проводит срочные консультации с партнерами в ООН в Нью-Йорке. В ходе них будут обсуждаться следующие шаги после выхода России из зерновой инициативы.

Западные политики осуждают решение России о выходе из зернового соглашения, ведь это ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш даже написал письмо кремлевскому диктатору, в котором призвал его сохранить соглашение.

14 июля Реджеп Эрдоган заявил, что Путин согласился продлить зерновое соглашение. Однако в Кремле это отрицали – после повторного удара по Крымскому мосту пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что действие соглашения остановлено. В то же время президент Турции предположил, что Путин может пойти на уступки.