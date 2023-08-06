Украине не нужна Россия для зернового коридора: как возобновить его работу

В Институте изучения войны считают, что нет признаков того, что Россия планирует вернуться к зерновому соглашению. Но Украине не нужно согласование россиян на зерновой коридор.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Николай Давыдюк. Он отметил, что израильские, греческие и турецкие суда зашли в украинские порты.

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"Давайте кооперируемся с другими флотами. Пусть они заходят, берут под контроль, другие страны помогают нам защищать эти торговые суда. И все. Чего мы должны за ними (россиянами – 24 Канал) бегать?" – сказал Давыдюк.

Для Украины выгоднее, чтобы все видели, что страна-агрессор не в состоянии заниматься нормальной мировой дипломатией. Например, даже участие Китая в конференции в Саудовской Аравии по поводу войны в Украине свидетельствует о том, что КНР обижена на Россию. Ведь страна-агрессор подставила её из-за зернового соглашения.

К тому же страны Африки, которые туда тоже приехали, заявляли, что им не нужно бесплатное зерно от Владимира Путина. Они настаивают на восстановлении зернового коридора.

Надо больше "хлопка"

Россия и ООН хотят привлечь туда страну-агрессора, однако у них есть свои интересы. Однако Организация Объединенных Наций в настоящее время не способна обеспечить это.

Россия агрессивно обстреливает наши порты – какое зерновое соглашение? Нам нужно больше дронов. Пусть наши люди донатят, покупаем, уничтожаем их портовую инфраструктуру,

– отметил политолог.

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У России нет нормальных выходов к Средиземному морю. Поэтому страна-агрессор и пытается вести некую активность через Черное и Азовское море.

Николай Давыдюк убежден, что, имея рычаг влияния продовольственной безопасности, Украине будут жать руку как в ООН, так и в Африке, Азии и Китае. Везде, где будет нужно украинскому государству.

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