Украине не нужна Россия для зернового коридора: как возобновить его работу
В Институте изучения войны считают, что нет признаков того, что Россия планирует вернуться к зерновому соглашению. Но Украине не нужно согласование россиян на зерновой коридор.
Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Николай Давыдюк. Он отметил, что израильские, греческие и турецкие суда зашли в украинские порты.
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"Давайте кооперируемся с другими флотами. Пусть они заходят, берут под контроль, другие страны помогают нам защищать эти торговые суда. И все. Чего мы должны за ними (россиянами – 24 Канал) бегать?" – сказал Давыдюк.
Для Украины выгоднее, чтобы все видели, что страна-агрессор не в состоянии заниматься нормальной мировой дипломатией. Например, даже участие Китая в конференции в Саудовской Аравии по поводу войны в Украине свидетельствует о том, что КНР обижена на Россию. Ведь страна-агрессор подставила её из-за зернового соглашения.
К тому же страны Африки, которые туда тоже приехали, заявляли, что им не нужно бесплатное зерно от Владимира Путина. Они настаивают на восстановлении зернового коридора.
Надо больше "хлопка"
Россия и ООН хотят привлечь туда страну-агрессора, однако у них есть свои интересы. Однако Организация Объединенных Наций в настоящее время не способна обеспечить это.
Россия агрессивно обстреливает наши порты – какое зерновое соглашение? Нам нужно больше дронов. Пусть наши люди донатят, покупаем, уничтожаем их портовую инфраструктуру,
– отметил политолог.
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У России нет нормальных выходов к Средиземному морю. Поэтому страна-агрессор и пытается вести некую активность через Черное и Азовское море.
Николай Давыдюк убежден, что, имея рычаг влияния продовольственной безопасности, Украине будут жать руку как в ООН, так и в Африке, Азии и Китае. Везде, где будет нужно украинскому государству.
Россия бьет по украинским портам: главное
- Россия 17 июля объявила, что вышла из зерновой сделки. В стране-агрессоре заявили, что пока не удовлетворят российские требования по экспорту её собственного зерна и удобрений, возврат не будет рассматриваться.
- На следующий день после того, как россияне разорвали соглашение, они ударили по трем украинским портам. 19 июля враг снова атаковал порты. За два дня оккупанты уничтожили более 60 тысяч тонн зерна.
- 23 и 27 июля россияне снова били по портовой инфраструктуре Одесской области. А 24 июля враг ударил по порту "Рени" на Дунае. Там Россия уничтожила три склада с зерном.
- По порту Измаил на Дунае страна-агрессор ударила 2 августа. Там российская армия уничтожила около 40 тысяч тонн зерна. Они были предназначены для Израиля, Китая и Африки.