Какова роль россии в реализации зерновых договоренностей: четкое объяснение Кубракова

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков считает, что соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна подписано на выгодных для Украины условиях.

В эфире единственного телемарафона он заверил, что в соглашении об экспорте зерна "нет никакой измены", поскольку украинская акватория полностью контролируется нашей стороной, сообщает 24 канал.

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Кубраков заверил, что "измены нет"

Министр инфраструктуры подчеркнул, что в украинских порах и в территориальных водах Украины или возле них никого постороннего не будет. Украинская сторона будет самостоятельно сопровождать и отвечаем за все, что происходит с нашей стороны.

Наши порты, наша акватория только в украинских правилах. Никто ничего там не сдает, никто ничего не позволяет у себя проверять в нашей акватории,

– сказал Кубраков.

Однако украинцев больше всего беспокоит безопасность судов. Александр Кубраков заверил, что все риски документально учтены.

Какова роль россии в сделке

Будет определен зеленый коридор, по которому будут двигаться суда. На россию возложили гарантии, что она не будет атаковать этот маршрут и не приблизиться к нему на определенное расстояние ни на своих кораблях, ни на авиации.

На них положены гарантии, что они не атакуют и будет определен коридор, по которому будут двигаться суда. Это зафиксировано в наших договоренностях с ООН и договоренностях с россией. В этом коридоре к нему не будут приближаться ни один российский корабль или самолет,

– сказал министр.

В том случае, если оккупанты захотят использовать зеленые коридоры для приближения к украинским берегам, в действие вступят ВСУ. После острова Змеиного российские захватчики и так прячутся в крымской акватории и не заходят в зону достижения наших ракет "Нептун" и "Гарпун". Они понимают, что если такая возможность будет, наши воины применят их в любом случае.

Кто и как будет осматривать корабли

В территориальных водах Украины наши суда никто, кроме нас, не будет осматривать. В районе Босфора действительно будет выборочный обзор кораблей, к которому будут привлечены 4 стороны: Украина, ООН, Турция и россия.

Что касается осмотра в районе Босфора, будет создана общая группа. В нее будут входить представители Украины, Турции, ООН и россии. И для нас это тоже важно, ведь есть риск, чтобы никакое судно с неожиданным грузом не прибыло в наши порты,

– объяснил Кубраков.

При этом он добавил, что Украина уже технически готова начать экспорт через несколько дней. Министр инфраструктуры подчеркнул, что крайне важно сейчас начать экспорт урожая предыдущего года, поскольку уже через месяц Украине банально негде будет хранить зерно с нового урожая.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что зеленый коридор как раз заработает в ближайшие дни.

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