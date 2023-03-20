Россия не оставляет попыток подорвать зерновую инициативу: в МИД разоблачили агрессора на лжи

Зерновое соглашение продлили еще на 120 дней. В то же время, Россия и Владимир Путин продолжают попытки подорвать договоренности. В МИДе назвали реальные данные об экспорте в страны Африки.

В МИД Украины обратили внимание на статистику, используемую Россией для попыток подорвать работу Черноморского зернового соглашения. О том, что она не соответствует действительности, подчеркнул спикер министерства Олег Николенко, передает 24 Канал.

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Россия цинично лжет

Начнем с так называемой статистики, на которой настаивают в России. Так, Владимир Путин уверяет, что страна-агрессор только хочет, чтобы зерновое соглашение выполнялось в полном объеме. Мол, сейчас большинство продукции отправляется в Европу, а не страны Африки.

По словам кровавого диктатора, 45% зерновых получили страны Европы, а всего 3% – Африки. В МИДе озвучили

Олег Николенко отметил, что с 1 августа 2022 года наше государство зерновым коридором экспортировало 25,1 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции. Ее отправили в 45 стран мира. Если говорить о разделе, то он таков:

Африка – 2,9 миллиона тонн (11,6%)

Азия – 12,1 миллиона тонн (48,2%)

Европа – 10,1 миллиона тонн (40,2%)

Спикер ведомства подчеркнул, что часть зерна, закупленного Европой, отправляется в страны Африки и Азии. Таким образом, происходит гуманитарный реэкспорт. И это, уверяет Николенко, не новость для России.

Поэтому реальная статистика экспорта на Африканский континент даже выше 11,6%. Уже не говоря о том, что почти 50% продукции идет на поддержку азиатских стран,

– подчеркнул он.

Олег Николенко отметил, что Черноморская зерновая инициатива доказала свою эффективность. Она позволила стабилизировать мировые цены на продовольствие. Кроме того, благодаря зерновому коридору удалось спасти миллионы людей во всем мире от недоедания и голода.

Международное сообщество, прежде всего страны Африки и Азии, не должно позволить Москве использовать продовольствие как оружие,

– подчеркнул он.