В россии начали угрожать, что не продлят зерновое соглашение
Россия заявила, что намерена отказаться от продления зернового соглашения. Мол, она тоже хотела вывозить свое продовольствие, но не смогла этого сделать.
Постпред россии в ООН василий небензя заявил, что страна-агрессор не смогла вывезти ни одного судна с продовольствием в рамках зернового соглашения. Так что может отказаться от его продолжения. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
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Небензя заявил, что в рамках зернового соглашения по экспорту российского продовольствия и удобрений ничего не было реализовано.
Нам удалось добиться соглашения, но ничего не работает с российской стороной. Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт,
– сказал российский постпред в ООН.
Соглашение действует до ноября
Представитель россии в ООН напомнил, что действие соглашения истекает в ноябре, но его хотели продолжить. А теперь, мол, он не уверен, что это произойдет.
Я не участвую в переговорах по Соглашению и его продлению, но, учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал,
– сказал небензя.
В августе Украина экспортировала около 5 миллионов тонн зерна
Ранее заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем рассказал 24 каналу, что всего в августе через порты, железную дорогу и автотранспортом Украине удалось экспортировать около 5 миллионов тонн агропродукции.
Этот результат далек от довоенного, однако украинская сторона не ожидала таких объемов в первый месяц зерновой сделки и надеется, что это только начало. До полномасштабной войны из украинских портов выходило 7 – 8, до 10 миллионов тонн ежемесячно.
В сентябре 2022 года МИУ планирует выйти на показатель не менее 3 миллионов тонн экспортируемой агропродукции через разблокированные морские порты и всего 8 миллионов тонн всеми видами транспорта.
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