Зерновое соглашение в основном позитивно для Украины, – политолог

В соглашении по экспорту зерна нет никакой измены. Эта договоренность нужна была и Украине, поэтому для нас это стратегически важный документ.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк. Он отметил, что Украине следует продать еще прошлогоднее зерно, а на подходе уже новый урожай. Пока его практически негде хранить.

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Политолог отметил, что лично видел, как фермеры на востоке и на юге Украины не знают, что делать с новым зерном. Они буквально его сушат на открытом воздухе.

"Например, я был на Днепропетровщине в одном хозяйстве, где видел как фермер разложил свое зерно с нового урожая во дворе. На мой вопрос "почему так?", сказал, что негде его складывать", – рассказал Тарас Семенюк.

Очевидно, что для нас это соглашение очень важно. И важно не только с точки зрения продать зерно, а это и прибыль государства,

– объяснил Тарас Семенюк.

По его словам, целый мир на нашей стороне. Они понимают, что украинское зерно должно уйти в те места, где его ожидают. Однако есть россия, которая имеет несколько иные планы и может навредить. Несмотря на это, в целом это соглашение можно оценивать положительно.

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Что известно о зерновом соглашении